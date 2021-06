Monreale, asfalto nuovo per via Baronio e San Vito

MONREALE (PA) – Le strade di Monreale si rifanno il look. Dopo gli interventi in molte strade esterne è iniziato da tempo, il piano di rifacimento dei manti di asfalto bituminosi, delle sedi stradali e pedonali della città, che l’Amministrazione Comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono ha predisposto sulla base delle priorità.

Gli interventi principali dopo il rifacimento di strade nella periferia e frazioni progettati e seguiti dagli uffici tecnici comunali, si sono concentrati in questi giorni su Monreale zona a monte e in particolare hanno riguardato la via Barone Manfredi e la via San Vito, dove è stato posto il nuovo manto stradale che non veniva realizzato da diversi anni.

Grande gioia da parte dei residenti della zona, che hanno ringraziato l’amministrazione comunale, per questi interventi che permetteranno di mettere in sicurezza le strade del centro storico e dare decoro ad una parte storica, che viene riqualificata anche da punto di vista urbanistico. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai servizi a Rete Geppino Pupella che ha coordinato i lavori con la ditta e il personale comunale.