Covid, individuato un nuovo caso di variante Delta a Palermo

Il caso emerso dal tampone di un 41enne che era in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace. Sta bene e non avrebbe contratto il virus in città

PALERMO – Un nuovo caso di variante Delta del virus da Coronavirus a Palermo. E’ quanto emerso dalla sequenza eseguita sul tampone di un 41enne che era in osservazione al Covid Hotel San Paolo Palace. Sta bene e non avrebbe contratto il virus a Palermo.

E’ già stato avviato il tracciamento dei contatti e sarà trasferito in isolamento all’ospedale Cervello. In questi giorni sono aumentate le percentuali di tamponi positivi sequenziali proprio per accertate e isolare i casi di variante Delta. Quelli al momento accertati in Sicilia sono 31, compresi 14 migranti. Per lo più i contagianti sono persone che sono arrivate da Regno Unito, Portogallo o dall’Africa.