PALERMO – La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi. Livello 2 (colore arancione) nella provincia di Palermo per quanto riguarda il rischio di ondate di calore previste per domani. Si attesta sui 37 gradi centigradi, la previsione relativa alla temperatura massima percepita. Il rischio di incendi, nella provincia di Palermo prevede una pericolosità “media” ed un livello di “preallerta” (colore arancione).

Le fiamme, intanto, oggi negli ultimi giorni stanno devastando la provincia di Enna. Diversi i righi ad Agira, Nicosia e Regalbuto. Da stanotte, inoltre, i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un rogo scoppiato in contrada Perino a Roccella Valdemone (Messina). In fiamme ettari di macchia mediterranea e di alberi di nocciole. Sul posto, in supporto alla squadra a terra, opera un canadair della flotta aerea nazionale. Presenti anche agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana.