Aggressione contro un ufficiale giudiziario a Palermo

PALERMO – Venerdì 2 luglio un Ufficiale Giudiziario è stato aggredito con un piede di porco mentre eseguiva un decreto esecutivo a Palermo. Ne dà notizia Confintesa nazionale in una nota. L’ufficiale giudiziario, che ora è sotto choc a casa, si è allora rifugiato all’interno della sua vettura ma l’aggressore con il piede di porco ha spaccato e mandato in frantumi il lunotto posteriore dell’auto.

“Fortunatamente non si sono avute altre conseguenze fisiche per l’Ufficiale ma rimane il fatto che troppe volte gli Ufficiali Giudiziari, per espletare il loro mandato, sono costretti ad utilizzare automezzi personali in assenza anche di adeguate copertura assicurative e, come in questo caso, mettendo a rischio la propria incolumità fisica”, si legge in una nota.

Il Consiglio nazionale di Confintesa, esprimendo la solidarietà e la vicinanza all’Ufficiale aggredito e a tutta la categoria, dà mandato alla Segreteria Generale di Confintesa F.P. di chiedere agli uffici competenti del ministero della Giustizia un incontro “affinché, in futuro, sia garantito a tutti gli Ufficiali giudiziari di poter svolgere la loro attività lavorativa in totale sicurezza e con adeguati mezzi di servizio idonei allo spostamento da un luogo ad un altro”.