TRABIA (PALERMO) – Una bambina di 5 anni è morta annegata nella piscina di casa. La tragedia è avvenuta in una villetta alla periferia di Trabia, in provincia di Palermo.

È stata la nonna della piccola Miriam Di Prima a presentarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese, oggi pomeriggio intorno alle 15, nel tentativo estremo di rianimare la nipotina che era già deceduta.

La donna e la bimba si trovavano in casa con il nonno e il fratellino. I genitori della piccola erano fuori per lavoro. Il padre è un sindacalista. Dopo che il medico legale ha concluso l’ispezione cadaverica, confermando la morte per annegamento, il sostituto procuratore di Termini Imerese, Giacomo Barbara, ha disposto la restituzione della salma ai genitori.

Secondo la prima ricostruzione raccolta dai carabinieri, la bimba sarebbe rimasta impigliata con i capelli nel bocchettone del riciclo dell’acqua. La piscina è stata posta sotto sequestro. Domani i tecnici inviati dalla Procura eseguiranno un accertamento.