Euro 2020, Luis Enrique: “In finale tiferò per l’Italia”

“Sono felice per quello che ho visto, ho potuto godere di una partita di un livello incredibile. Erano due squadre di altissimo livello che hanno cercato di giocare un bel calcio. Credo che è stato uno spettacolo per i tifosi, faccio tanti complimenti all’Italia e spero che in finale possa fare un’altra bella partita per cercare di vincere questo Europeo”. Così Luis Enrique, CT della nazionale spagnola, parla ai microfoni della “Rai” al termine della gara persa contro l’Italia ai calci di rigore valida per la semifinale di Euro 2020.

L’allenatore spagnolo ha aggiunto: “Non ho nessun rimpianto, non l’ho con la mia squadra e manco con l’Italia. Ognuno cerca di fare il proprio lavoro e cerca di lavorare in quello che può. E’ stata una partita con una grande intensità sin dall’inizio. Gli Azzurri cercavano di pressare alto e anche noi abbiamo provato a farlo. Erano due macchine una di fronte all’altra cercando di rendersi pericolose. Credo sia stata una delle migliori partite viste in questi Europei. Morata? Chiellini e Bonucci li ho visti con Lukaku, l’ho tolto per togliere un riferimento mettendo un gicatore in più a centrocampo. Abbiamo potuto superare il pressing dell’Italia e cercare di essere più pericolosi. Tiferò Italia in finale, non è molto bello per gli inglesi ma tiferò per gli Azzurri”.