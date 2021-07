A Malta si fa la conta dei focolaio e dei giovani contagiati dal Covid. I cluster sono 9, il più preoccupante coinvolge anche 120 italiani bloccati sull’isola. Il numero è cresciuto nelle ultime ore.

Per lo più si tratta di teenager andati a Malta per partecipare a scuole estive di inglese. Il 90% dei 252 casi attualmente riscontrati riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Tra loro ci sono anche italiani under18 che sono risultati positivi e sono stati messi in quarantena con altri di viaggio minorenni.

Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono in isolamento perché entrati a contatto con i compagni contagiati. Solo alcuni sono maggiorenni.

L’Ambasciata italiana a La Valletta sta assicurando la necessaria assistenza: “Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell’acquisto del pacchetto”.

Il governo maltese corre ai ripari: da mercoledì potrà entrare nel paese solo chi è vaccinato con ciclo completato da almeno 14 giorni. Si tratta del primo paese ad adottare questa misura. sempre da mercoledì chiuse le scuole straniere.