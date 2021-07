Bonucci: “Abbiamo reso felice un grande popolo”

"Questa vittoria è la dimostrazione che una volta che arrivi in fondo puoi rilanciarti"

“Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio, respiravamo qualcosa di diverso nell’aria ed è arrivato. Giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme, di solito non è così. E’ la forza di chi vuole ottenere qualcosa e vuole dimostrare di essere sempre ad altri livelli. Il mister da quando è arrivato ci ha messo nella testa che potevamo fare qualcosa di storico e dovevamo solo crederci e noi abbiamo battuto solo su questo. Adesso la coppa viene a Roma”. Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale italiana ed autore del gol dell’1-1, è intervenuto in conferenza stampa dopo aver vinto la finale di Euro 2020.

Il centrale di difesa, che ha anche segnato nella batteria dei rigoi degli Azzurri, ha continuato: “Questa vittoria è la dimostrazione che una volta che arrivi in fondo puoi rilanciarti, puoi spingere più forte che puoi per arrivare in alto. Noi l’abbiamo fatto dopo l’eliminazione dal Mondiale e penso sia la dimostrazione che bisogna sempre crederci ed essere positivi. Adesso godiamoci questa vittoria e poi sono sicuro che questo grande gruppo, con questo grande allenatore, farà ancora parlare di sé. Abbiamo fatto qualcosa che rimarrà nella storia e tutti gli italiani ci ameranno, abbiamo reso felice un grande popolo. Il merito è del mister che ha anche fatto un ritiro allargato con le famiglie. Nonostante ci fossero le famiglie stavamo sempre tutti insieme, questo è stato importante”.