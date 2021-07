Coronavirus e zona bianca: Ministero valuta nuove restrizioni

Non si contano i focolai, diffusi dalla Spagna a Malta, con numerosi italiani positivi

ROMA – Salgono i contagi e c’è allerta per la diffusione della variante Delta. Si riunisce oggi il tavolo tecnico del Ministero della Salute per definire i parametri dei profili di rischio Covid per le regioni.

Nei giorni scorsi Giovanni Rezza, ai vertici del ministero della Salute, ha diramato un’allerta internazionale per la variante Delta. Non si contano i focolai, diffusi dalla Spagna a Malta, con numerosi italiani positivi. Tra loro, anche alcuni giovani palermitani, attualmente in quarantena.

I dati

La positività nazionale sale allo 0,97%. Altri 7 i decessi. L’Iss evidenzia “l’ampia distribuzione dei nuovi casi”, che indica “una ridotta ma persistente circolazione diffusa del virus” nel Paese.