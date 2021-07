Il Palermo prepara la prossima stagione: i rosa lavorano in città

PALERMO – Il Palermo è al lavoro per preparare la prossima stagione sportiva. La squadra di mister Filippi ha cominciato a lavorare già ieri in città e ha continuato oggi. I rosa nel pomeriggio hanno usufruito del campo che il Tc2 ha messo a disposizione, così come il parco adiacente dove i rosa hanno svolto parte del lavoro atletico.

Filippi ha fatto lavorare la squadra per poco circa 50 minuti, ma il lavoro non è stato intenso. È servito per far rimettere in moto i calciatori, che da lunedì 19 saranno impegnati a San Gregorio Magno per il vero e proprio ritiro.

Durante il pomeriggio il gruppo era, comunque, ridotto perché alcuni calciatori hanno sostenuto le visite mediche. In particolare Lucca, arrivato durante la seduta, Doda arrivato proprio al termine. Assenti invece Kanoute, Marong e Aziz Toure.

Assenti ancora una volta i calciatori in uscita, cioè Crivello, Somma, Broh e Saraniti che, se non dovessero trovare squadra a breve, torneranno a lavorare con i compagni.