Colpi di pistola al giornalista: “Grazie per l’affetto”

CATANIA – “Vi ringrazio per l’affetto (scusate se non riesco a rispondere a tutti i messaggi, spero possiate comprendere lo stato fisico e psicologico). La strada è lunga, ma ne uscirò fuori da questo turbinio. Grazie”. Enzo Sangrigoli rompe il silenzio. E cerca di rassicurare amici, colleghi e conoscenti che in queste ore lo hanno inondato di messaggi per avere informazioni sulle sue condizioni di salute. La notizia del suo ferimento, con diversi colpi di pistola alla gamba ad Adrano, è stato sulle pagine di tutti i quotidiani, on line e cartacei.

Accanto al grazie, il conduttore radiofonico, ha messo l’emoticon del cuore rosso. Ed è in quella figura che si racchiude la miriade di sensazioni che il giornalista ha provato da martedì alle 13 ad oggi. Le pistolettate, la paura, la corsa, anzi il volo in ospedale, l’intervento chirurgico per rimuovere la pallottola. Poi al risveglio ha trovato il cellulare pieno di messaggi. Un’onda di affetto che lo ha travolto. Ma anche sostenuto in questo “turbinio”, così come lo ha definito il patron di Radio Flash.

Sul fronte investigativo continuano gli accertamenti dei carabinieri sul movente, di natura economica, che ha portato Nuccio Floresta a prendere la Glock calibro 9×21 e sparare. Pistolettate che hanno creato il panico nella zona di piazza Duca Degli Abruzzi ad Adrano a pochi passi dal teatro Bellini.

Intanto si è già svolta l’udienza di convalida dell’arresto del 50enne, fratello dell’ex consigliere comunale Federico Floresta. Il gip si è riservato di decidere. Entro stasera arriverà la decisione.