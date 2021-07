Via al ritiro, il Catania riparte: convocati 25 giocatori

CATANIA. La stagione in un modo o nell’altro, parte. L’iscrizione al Campionato di C è stata un tassello fondamentale ma che non può diluire le nuvole che si sono addensate lungo la linea dell’orizzonte rossoazzurro.

Tuttavia, la stagione parte. E scatta con la convocazione del ritiro che è stato fissato per il prossimo martedì, 20 luglio, a Torre del Grifo.

Venticinque sono i calciatori convocati, nell’attesa anche di capire quanti, tra questi, rimarranno alla casa madre: non è solo una questione di calciomercato ma è anche (e soprattutto) una congiunzione astrale legata alle possibilità economiche della società.

I piani e il destino rossoazzurro

Ci sarà ancora da attendere per comprendere il destino della stagione addivenire. C’è ancora un’istanza di sequestro conservativo da affrontare e ci sono da conoscere i piani societari (tanto economici quanto sportivi) che daranno l’esatta dimensione al Catania targato 2021/2022.

Non fosse altro per diradare quelle nubi addensate all’orizzonte. Ma si tratta di una partita tutto’altro che semplice.

Vedremo.

I convocati

Questa, intanto, la nota diramata alla stampa nel pomeriggio:

Il Calcio Catania comunica di aver convocato 25 calciatori in vista del ritiro pre-campionato 2021/22, che inizierà martedì 20 luglio con il raduno a Torre del Grifo.

Di seguito, l’elenco degli atleti convocati:

Portieri

Borriello Francesco (2005), Stancampiano Giuseppe (1987), Truppo Michele (2002);

Difensori

Albertini Alessandro (1994), Calapai Luca (1993), Claiton dos Santos Machado (1984), Giosa Antonio (1983), Noce Mario (1999), Pino Salvatore Simone (2002), Pinto Giovanni (1991), Sales Simone (1988), Silvestri Tommaso (1991), Zanchi Andrea (1991);

Centrocampisti

Dall’Oglio Jacopo (1992), Frisenna Giulio (2002), Le Mura Salvatore (2003), Maldonado Morocho Luis Alberto (1996), Rosaia Giacomo (1993);

Attaccanti

Ferreira da Silva Fonseca Reginaldo (1983), Gatto Alessandro (1994), Piccolo Antonio (1988), Russo Flavio (2004), Russotto Andrea (1988), Sarao Manuel (1989), Tropea Lorenzo (2004).