Palermo, il dolce ritorno “a casa” di Mato Jajalo

PALERMO – “Gabriel, cosa vuoi per il tuo compleanno?”, Gabriel: “Voglio andare a casa”. Inizia così la storia che racconta del ritorno nel capoluogo siciliano di Mato Jajalo e della sua famiglia. Arrivato nel 2015 in rosanero, rimarrà a Palermo per i successivi quattro anni, fino al fallimento societario del club di viale del Fante. Il legame con la città, però, è rimasto ed è ancora molto sentito da Mato, Ivana e i loro quattro figli. E’ proprio la moglie del centrocampista che oggi gioca nell’Udinese a raccontare del loro ritorno in Sicilia.

Così come lo scorso anno, la “Jajalo Family” ha passato un periodo delle loro vacanze nell’isola. Tappa immancabile Palermo e la spiaggia di Mondello. E’ proprio il litorale palermitano lo sfondo della foto pubblicata su Instagram che spiega il simpatico aneddoto del figlio di Mato (Gabriel), che come regalo di compleanno ha chiesto appunto di tornare “a casa”, cioè nel capoluogo siciliano.

Quest’anno, il solito saluto allo stadio “Renzo Barbera” è stata arricchito dalla possbilità di visitare il nuovissimo Palermo Museum. Maglie, cimeli e nuove tecnologie immergono i visitatori nel passato del club rosanero. Tra gli amarcord della società del capoluogo siciliano, non manca lo stesso Mato Jajalo: il bosniaco è, infatti, il calciatore straniero con più presenze in assoluto (147) con la maglia del Palermo.

Un record che conferma il legame tra Mato Jajalo, la sua famiglia e il capoluogo siciliano. Il piacere di rivivere quei luoghi che hanno ospitato i bosniaci per quattro anni e che, come spesso accade, li ha fatti sentire a casa. E allora sì che Gabriel è davvero tornato a casa!