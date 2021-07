“Quasi 120 casi in 24 ore”: l’allarme del sindaco

“L’impressionante aumento del numero dei contagi in provincia di Ragusa, presuppone un’attenta riflessione sulle cause che hanno provocato il brusco innalzamento della curva epidemica”. Lo ha detto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “In sole 24 ore – ha aggiunto il primo cittadino – sono stati registrati quasi 120 casi positivi in piu’. L’aumento dei contagi nella nostra Provincia e’ in linea con un peggioramento complessivo che riguarda la Sicilia e l’Italia. Occorre attrezzarsi subito e ripristinare i Drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi per individuare i soggetti positivi asintomatici.

Questa e’ l’unica strada per cercare di isolare e bloccare la diffusione del contagio”.