Davigo indagato: rivelazione di segreto d’ufficio

L’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite indagato a Brescia per rivelazione del segreto d’ufficio. Lo scrive il Corriere della Sera. A Davigo, ricorda il quotidiano, nell’aprile 2020 il pm milanese Storari consegnò in formato word verbali secretati che da dicembre 2019 a gennaio 2020 l’avvocato Amara aveva reso su un’asserita associazione segreta, denominata Ungheria. L’11 maggio scorso in tv Davigo spiegò che Storari gli aveva “segnalato una situazione critica e dato il materiale necessario per farmi un’opinione, dopo essersi accertato che fosse lecito”.