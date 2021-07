Furti e razzie, presi di mira uffici e laboratori Asp

Si ripetono i tentativi di furto ai danni dell'Azienda, in corso le indagini (foto archivio).

PALERMO – La scorsa notte quancuno ha tentato di entrare negli uffici e nei laboratori dell’Asp di Palermo, in via Carmelo Onorato, dove si erano già verificati dei furti.

Stamattina i responsabili del centro hanno denunciato alla polizia di Stato danni alle porte del laboratorio diagnostico. Nei giorni scorsi un vigilante aveva sorpreso i ladri che erano entrati per razziare computer e stampanti. Uno dei malviventi ha lanciato contro il metronotte una stampante appena rubata in uno degli uffici e sulla vicenda c’è un’indagine per rapina. (ansa)