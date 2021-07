Impennata di contagi, è caccia ai non vaccinati

Salgono i contagi in Italia nelle ultime 24 ore: 3.121 (ieri 2.898) e le vittime sono 13 (ieri 11); 244.797 i tamponi (ieri

205.602). Il tasso di positività cala: 1,3%, (ieri 1,4%). Sono 162 i pazienti in terapia intensiva (+1). E mentre la politica

si divide sul ‘Green pass’, con la Lega e FdI che dicono no, mentre FI e il Pd lo valutano positivamente, le Regioni chiedono di cambiare i parametri per decidere sui cambi di colore e le misure di contenimento. Sul punto apre Speranza: “Ragionevole che pesi di più il tasso delle ospedalizzazioni”. Ed è caccia ai non vaccinati, soprattutto nella fascia dei sessantenni.