Tragedia in garage: 59enne schiacciato dal trattore

CARONIA (ME) – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Caronia. Un 59enne, Giuseppe Ricciolino, è morto dopo essere finito schiacciato sotto ad un trattore, in un garage di un’abitazione privata, in contrada Ricchiò.

Secondo le prime informazioni, il 59enne stava eseguendo delle riparazioni sul mezzo, quando, per cause al vaglio dei carabinieri, il mezzo agricolo si è mosso e l’uomo caduto a terra. La pala meccanica avrebbe proseguito la corsa, finendo per schiacciare lo sfortunato. Nonostante i soccorsi, per il 59enne non c’è stato nulla da fare.