PALERMO- Variante Delta all’hub vaccinale della Fiera, tracciata e sequenziata su due componenti del personale sanitario che opera lì. Lo conferma lo stesso commissario Covid, Renato Costa: “Si tratta di due medici contagiati. Uno in pianta stabile, uno che è venuto qua qualche volta a vaccinare. Hanno preso la variante Delta, già sequenziata. Ma la notizia da sottolineare, secondo me, è questa: stanno bene e non hanno contagiato quelli con cui erano in contatto”.

Nelle parole del commissario si cerca di dare la proporzione delle cose, secondo quello che già sappiamo. La variante Delta è contagiosissima, ha una capacità di diffusione massima in tempi brevi. “Però – sottolinea Costa – se questi colleghi stanno bene, come dicevo, e tra poco potrebbero essere negativi, visto che l’episodio risale a giorni fa, significa che il vaccino fa il suo dovere dal punto di vista dei sintomi e dei contagi: nessuno dei loro contatti stretti ha preso il Covid. E sono stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza”.

Adesso, si deve capire quali spostamenti o eventuali viaggi abbiano provocato la positività. Se ci sono stati, come è possibile, soggiorni all’estero e soprattutto bisognerà vedere se i controlli abbiano funzionato a dovere o se c’è stata qualche smagliatura nel nostro cordone sanitario.

E’ una precisazione autorevole quella del dottore Costa che, però, non eviterà l’aumento dell’inquietudine, da un lato, e, dall’altro, le polemiche dell’agguerritissimo fronte no vax che in Sicilia sembra particolarmente diffuso. Come abbiamo scritto in un altro articolo: c’è una larga fetta di siciliani che ha scelto, consapevolmente, di non vaccinarsi. Lo dicono i dati.