La pandemia dei non vaccinati: Sicilia, ecco i dati ufficiali

Insegnanti, over 60 e over 80. L'ultimo Report della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i dati aggiornati

CATANIA – “I non vaccinati continuano a morire”. Non bastano gli appelli degli scienziati e dei virologi, come Carmelo Iacobello, primario del Cannizzaro di Catania.

C’è una larga fetta di siciliani che ha scelto, consapevolmente, di non vaccinarsi e che rischia, in piena pandemia, di pagarne in prima persona le conseguenze mettendo a rischio anche i propri cari.

A 7 mesi dall’avvio delle campagne di inoculazione, dai dati ufficiali del ministero della Salute emerge che non pochi rifiutano i vaccini. Ecco i particolari.

Vaccinazione Categoria oltre gli 80 anni

La prima tabella è quella delle vaccinazioni legate alle categorie di età maggiore di 80 anni.

In questo caso la Sicilia si attesta al 77,18% tra i soggetti che hanno effettuato la prima dose o la dose unica, a fronte della media nazionale del 92,60%.

Il dato scende al 72,04% in riferimento alla somministrazione dei vaccinati con la seconda dose (media nazionale dell’89,02%).

Vaccinazione Categoria età 70-79 anni

In riferimento all’età compresa tra i 70 ed i 79 anni, i dati parlano di una Sicilia al 76,85% per quanto concerne la prima dose o la dose unica con una media della percentuale nazionale che si attesta all’87,41%.

Sulla stessa categoria coloro i quali risultano vaccinati sono il 62,45% (media nazionale del 69,86%).

Vaccinazione Categoria età 60-69 anni

Sulla fascia di età tra i 60 ed i 69 anni la Sicilia si attesta al 71,01% con la percentuale nazionale che è superiore di dieci punti percentuali (81,31%) tra coloro che hanno effettuato almeno le prima dose.

La media scende al 50,99% in riferimento a chi ha ricevuto anche la seconda dose (media nazionale del 56,35%).

Vaccinazione del personale scolastico

Per quanto concerne il fronte del personale scolastico, soltanto il 56,62% ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino con un dato nazionale che invece va oltre l’84%.

E’ il 51,10% del personale scolastico ad avere ricevuto entrambe le dosi di vaccino (media nazionale del 77,17%).