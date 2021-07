“Incompetenza e disorganizzazione all’hub di S.G. La Rena”

SAN GIUSEPPE LA RENA (CT) – Si firma “Un utente inviperito” colui che ha inviato la segnalazione alla nostra redazione per raccontata cosa ha trovato questa mattina, 21 luglio, all’hub vaccinale di San Giuseppe La Rena in provincia di Catania.

L’utente, che ha inviato la segnalazione alla nostra redazione tramite l’email [email protected], racconta di aver “trovato incompetenza, disorganizzazione, confusione, e soprattutto centinaia di persone ammassate a centinaia in file disordinate, con tempi di attesa che nel momento in cui scrivo sono già superiori alle 2 ore abbonati”.

Ma non finisce qui. C’erano tanti assembramenti che, visti i numeri dei contagiati in salita (CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO), può solo far peggiorare la situazione nell’Isola.

In alto la foto scattata dall'”Utente inviperito”.