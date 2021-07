Covid, la Sicilia preoccupa: decessi, record nazionale DATI

Boom di positivi in provincia di Ragusa

PALERMO – Ci sono 550 nuovi positivi in Sicilia e ben nove decessi. Si tratta del record nazionale. Il dato sui nuovi casi è calcolato su una platea di 14.234 tamponi. I ricoverati in regime ordinario sono 165, quelli in terapia intensiva venti. Tra le province preoccupa Ragusa, con un boom di 175 nuovi casi.

L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ieri a fronte di un numero minore di tamponi e di un numero di casi sovrapponibile. L’isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Lombardia.

Il numero degli attuali positivi è di 6.191, con un aumento di altri 391 casi. I guariti sono 150 mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.019. Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 185, otto in più rispetto a ieri mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 20, uno in meno.

Sul fronte del contagio, oltre al boom del Ragusano, ci sono i 103 casi della provincia di Caltanissetta. A seguire Agrigento con 98 casi. Seguono Palermo 60, Catania 36, Trapani 29, Enna 26, Siracusa 19 (uno dei quali è un migrante) e Messina 4.