Mafia: Ance, bene operazione carabinieri a Palermo

PALERMO – “Ancora una volta le forze dell’ordine hanno dimostrato che con la loro presenza capillare e puntuale sul territorio è possibile smantellare i comitati di malaffare che ancora oggi, purtroppo, pensano di potere perpetrare vecchi schemi mafiosi ai danni di imprese e lavoratori”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi, a seguito dell’operazione di procura e carabinieri denominata ‘Bivio 2’. “Il sistema Ance da tempo si è dotato di un codice etico proprio per avere uno strumento efficace contro il malaffare – afferma Miconi – ed è sempre alta la nostra attenzione e il nostro invito a denunziare, anche a tutte le imprese edili taglieggiate che non fanno parte di Ance. A tutti va il nostro monito a non abbassare mai la guardia, affidandosi sempre e subito alla professionalità di carabinieri, guardia di finanza e polizia, unico baluardo di protezione e legalità”, conclude Miconi.