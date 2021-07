Palermo Ladies Open, Collins batte senza difficoltà Inglis

PALERMO – Danielle Collins testa di serie n. 1 dei Palermo Ladies Open si è guadagnata in un’ora e venti minuti di gioco i quarti di finale del Country con il punteggio di 6-4 6-1. Per la prima volta in carriera opposta all’australiana Maddison Inglis (142), ha fatto leva su servizio e dritto per mettere alle corde l’avversaria. La tennista statunitense ha confermato ancor di più di avere recuperato dall’infortunio al braccio che l’aveva costretta sabato scorso a gettare la spugna durante la semifinale del WTA 250 di Budapest.

Nei quarti in programma oggi, la Collins (44) affronterà nell’ultimo match in programma sul centrale Astra Sharma (121), nata a Singapore da padre indiano e madre cinese, trasferitasi a due anni in Australia. La Sharma, che ha vinto quest’anno il WTA 250 di Charleston, ha stentato oggi ad entrare in partita contro la russa Natalia Vikhlyantseva (180). Sotto in apertura 4-0, ha reagito con 6 game di fila. Nel secondo set, ha poi servito sul 5-4, subendo il break della russa prima di chiudere 7-5.

Qualificazione ai quarti anche per Olga Danilovic (149) che ha avuto la meglio in 2 set sull’ucraina Katarina Zavatska (144). Nel match che ha messo di fronte le due più giovani tenniste rimaste in tabellone, la figlia dell’ex fuoriclasse del basket, Predrag, ha dimostrato maggiore precisione, concentrazione e determinazione nei momenti topici del match vinto per 7-6 7-5. Per la ventenne tennista serba è il secondo quarto di finale consecutivo dopo quello della scorsa settimana a Budapest.

Si qualifica anche la testa di serie n. 4, Shuai Zhang (57) che completa così il tabellone dei quarti. La tennista cinese, entrata in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, ha trovato poca resistenza nell’americana Francesca Di Lorenzo (161) superata con il punteggio di 6-4 6-2.

SECONDO TURNO SINGOLARE

Vikhlyantseva (RUS) vs [7] A. Sharma (AUS) 4-6 5-7

K. Zavatska (UKR) vs O. Danilovic (SRB) 6-7 5-7

[1] D. Collins (USA) vs M. Inglis (AUS) 6-4 6-1

[WC] [4] S. Zhang (CHN) vs F. Di Lorenzo (USA) 6-4 6-2

TABELLONE DI DOPPIO

A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER) vs [2] A. Mitu (ROU) / R. Van Der Hoek (NED) 6-1 5-7 10-4

N. Dzalamidze (RUS) / K. Rakhimova (RUS) vs C. Bucsa (ESP) / Y. Sizikova (RUS) 4-6 6-3 10-7

O. Danilovic (SRB) / E. Ruse (ROU) vs [4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL) 7-5 4-6 5-10