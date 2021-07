Sant’Agata, streaming e nessuna processione

CATANIA – Per rispettare le misure anti-Covid-19 le reliquie di Sant’Agata, con l’esclusione del busto, saranno esposte sull’altare maggiore della Cattedrale il 16 e 17 agosto in orari stabiliti al fine di consentire la visita dei fedeli con ingressi e flussi contingentati.

Si svolgerà inoltre senza fedeli e sarà trasmessa in streaming, con l’apertura del sacello e l’uscita del busto di Sant’Agata, la celebrazione liturgica tradizionalmente prevista per il 17 agosto. Non vi sarà processione né altre manifestazione collaterali. Le “candelore” rimarranno come di consueto solo all’interno della Chiesa di S. Nicolò.

E’ stato stabilito durante una riunione, svoltasi stamane in Prefettura, del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto in merito alla ricorrenza estiva della festività di S.Agata. Nel corso della riunione è stato concordato che la Cattedrale assicurerà la gestione dei flussi di fedeli all’interno della chiesa. La pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica all’esterno della Cattedrale sarà disposta nel dettaglio nei tavoli tecnici che si svolgeranno nei prossimi giorni in Questura.