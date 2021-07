Covid, Razza: “In Sicilia ricoverati anche turisti”

CATANIA – Diversi turisti positivi al coronavirus sono ricoverati nei Covid hotel utilizzati dalla Regione. A darne notizia è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, parlando con i giornalisti a Catania.

“In questo momento abbiamo in cura tantissimi turisti che sono ricoverati nei Covid hotel messi a disposizione dalla Regione – sottolinea Razza – Voglio dirlo con un pizzico di orgoglio perché non in tutte le parti del mondo viene data accoglienza ai turisti come accade in Sicilia dove tutti coloro che – come accaduto ad alcuni francesi che a Catania – sono risultati positivi, anche se asintomatici”.

“Sono isolati a carico della Regione in un Covid Hotel – ha concluso – perché il messaggio di accoglienza in piena estate a chi ci raggiunge per ragioni di turismo deve fare il paio con una attività assistenziale che sia adeguata”.

Razza ha poi aggiunto: “Sul tema dei migranti il presidente della Regione è stato molto chiaro richiamando ancora una volta le responsabilità del governo nazionale e soprattutto l’ipocrisia dell’Ue. La Regione si è fatta carico di predisporre l’organizzazione sanitaria a Lampedusa per effettuare il tampone a oltre 300 minori che hanno raggiunto l’Isola, ovviamente uno sforzo messo in campo dal sistema sanitario regionale a tutela dei siciliani dei lampedusani”.

“Però – ha osservato – è una di quelle cose che poi fa crescere la disaffezione verso le campagne di vaccinazione o verso l’impiego di strumenti, anche importanti, come il Green pass: non vorrei che si desse la sensazione che nei confronti dei cittadini italiani chiediamo molto di più a quello che viene chiesto ai cittadini che per i motivi più disperati e qualche volta disparati raggiungono le nostre coste”. “Grande rispetto per i migranti, tutela sanitaria, ma – ha concluso Razza – attenzione se il tema degli sbarchi può diventare non soltanto un’emergenza sociale, ma sanitaria”.

Sui contagi ha aggiunto: “La curva dei contagi cresce? E’ fisiologico, ma è molto più basso il livello di gravità. Noi registriamo 26 ricoverati in terapia intensiva con un numero di positivi che è certamente più alto. Chi è ricoverato per Covid in degenza ordinaria o in intensiva è la stragrande maggioranza di non vaccinati o chi non ha completato il ciclo. Questo penso sia una risposta numerica seria a chi sostiene che il vaccino non sia utile”.