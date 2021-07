Green pass obbligatorio a scuola, Renzi: “Favorevole”

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto in merito all’ipotesi al vaglio del Governo di introdurre il Green pass obbligatorio anche per il personale scolastico. “Sono favorevole all’obbligo della vaccinazione per gli insegnanti – ha detto Renzi – così come per il personale medico e sanitario. I danni che ha fatto la Dad li misureremo nelle prossime generazioni. I professori sono stati bravissimi, ma non è questo che fa crescere una comunità educante”.

Così Matteo Renzi ha risposto a Bruno Vespa nel corso del dibattito ‘Incontro con leader’ che si è svolto a Manduria, in provincia di Taranto.

“Io non ho dubbi – ha proseguito il leader di Iv – Obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, medici, infermieri e personale sanitario. La vaccinazione obbligatoria per i ragazzi io non la farei, ma la incoraggio. Trovo abbastanza sorprendente – ha rilevato – che non si voglia procedere (con l’obbligo, ndr) per gli insegnanti e il personale medico e sanitario”.