E’ morta la piccola intubata, con il Covid, all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Avevamo scritto la sua storia, abbiamo pregato, come tutti, perché la vicenda si rivolvesse. Purtroppo, la piccola, di quasi undici anni, che, a quanto trapela, aveva una situazione di salute complicata, non ce l’ha fatta. Stamattina ha chiuso gli occhi in quella stanza super-tecnologica, dove era guardata a vista, che ospitava la sua lotta.

La bambina era stata ricoverata al ‘Di Cristina’, un altro bimbo di quasi due mesi all’ospedale ‘Cervello’: entrambi positivi al Covid, lei alla variante Delta. Oggi, la notizia tragica della morte. Dall’Ospedale dei Bambini, al momento, nessun commento ufficiale: ma trapela un grandissimo dolore e il profondo scoramento di medici e infermieri che hanno lottato allo stremo.

Ed è il dolore che va considerato nella sua pienezza, in questo momento tragico per una bambina e per la sua famiglia. Il dolore che ha bisogno di affetto e solidarietà. Noi mandiamo il nostro abbraccio ai genitori e alla famiglia della piccola: a tutti quelli che stanno soffrendo in questo terribile frangente.