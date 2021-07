Variante Delta per la bimba intubata: tre sanitari contagiati

PALERMO- Sono stabili le condizioni della bimba di dieci anni, positiva al Covid e intubata, curata all”Ospedale dei Bambini’. Stamattina è arrivato il responso del laboratorio: si tratta di variante Delta, Tre sanitari dell’ospedale sono contagiati dalla stessa variante. Sono vaccinati con doppia dose e hanno pochi sintomi. Sono stati isolati a casa e trattati con le necessarie misure di sicurezza.

E’ variante Delta

Il risultato del laboratorio è giunto in mattinata e ha confermato quello che si aspettava: variante Delta per uno dei due piccoli intubati, per la bimba in terapia intensiva all’Ospedale dei Bambini. Il bimbo di neanche due mesi ricoverato alla terapia intensiva neonatale del ‘Cervello’ ha la variante inglese.

Sanitari contagiati

Ci sono anche tre sanitari positivi alla variante Delta. Sono vaccinati con la seconda dose. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono in isolamento a casa, secondo quanto prevedono i protocolli.

L’affetto e la solidarietà

Tante persone, in questi giorni, moltissimi tra i lettori di LiveSicilia.it, stanno manifestando una affettuosa solidarietà per i due piccoli e per la loro difficile battaglia. L’abbraccio che abbiamo chiesto fin dal primo momento si sta manifestando.