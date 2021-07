Monreale, ripristinata l’acqua potabile in alcune zone

MONREALE (PA) – Emessa l’Ordinanza Sindacale per il ripristino della potabilità dell’acqua in distribuzione nel tratto della rete idrica comunale compreso tra il civico n.580 della Via Provinciale e l’incrocio con la Via Polizzi nella Frazione di Pioppo.

Con altra ordinanza sindacale è stato anche ripristinato la potabilità dell’acqua distribuita dai serbatoi Croce e Ranteria e specificatamente nelle zone di Monreale Centro, Strada Ferrata, Via Mulini, Via Santa Liberata, nella Frazione di Aquino e via Pezzingoli nel primo tratto e zone ad esse limitrofe.

Le verifiche sono state effettuate dall’Asp che dagli esami effettuati ha riscontrato la conformità dei parametri dell’acqua ai valori previsti dalla normativa vigente e li ha comunicati all’Ufficio acquedotto del Comune di Monreale che ha adottato tutti i provvedimenti necessari per l’utilizzo dell’acqua .