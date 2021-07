“Vaccinato, ma niente Green pass”: la denuncia di Nunzio

Mesi di attesa che si traducono, per una famiglia, nell'impossibilità non solo di viaggiare ma di poter praticare tantissime attività.

CATANIA – La vaccinazione regolare, una sola dose perché su soggetto già contagiato, eppure il Green pass tarda ad arrivare. Mesi di attesa che si traducono, per una famiglia, nell’impossibilità non solo di viaggiare ma, dal 6 agosto, di poter praticare tantissime attività. Nonostante l’adesione alla campagna vaccinale.

La storia

È la vicenda capitata a Nunzio Sinatra che ci scrive per denunciare le peripezie che ha dovuto e continua a compiere per poter ottenere il certificato verde. Che ancora non ha ottenuto. “Abbiamo aspettato pazientemente perché pensavamo ci potesse essere qualche intoppo per chi, come me, ha scoperto di essere stato contagiato dopo un sierologico. Ma adesso la misura è colma”.

Vaccinato, ma niente Green pass

Il sierologico in ottobre, la negativizzazione, il vaccino ad aprile: una sola dose, come prescritto a chi il Covid lo ha già avuto. La moglie, che si vaccina contestualmente, ottiene il Green pass dopo la seconda dose, ma a Nunzio nulla. “Quando mia moglie ha fatto la seconda dose – continua l’uomo – ho fatto richiesta ma mi è stato confermato dai medici Asp che, per chi aveva avuto il Covid, sebbene asintomatico, bastava una sola dose. Ma non ho ricevuto i codici per scaricare il pass. Nonostante numerose mail e solleciti. Ci dicono che il problema è de sistema informatico che potrebbe non prevedere il rilascio del green pass a chi è stato contagiato e ha fatto solo una dose. Non so, ma la nostra estate è già rovinata”.

La rinuncia al viaggio

Hanno già perso un viaggio, non potendo recarsi all’estero proprio per la mancanza di certificazione, ma adesso temono che per loro si potrebbero chiudere le porte anche dei ristoranti al chiuso, dei cinema e dei teatri. “Non è tollerabile – conclude l’uomo che si appella alle autorità sanitarie – che in un momento come questo ci siano intoppi che compromettono la vita già limitata da questo momento pandemico”.