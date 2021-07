Vaccini ai prof, Costa: “Obbligheremo chi non si convincerà”

ROMA – “A scuola si rientra a settembre in presenza”. così il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ospite a The Breakfast Club su Radio Capital. “Per centrare l’obiettivo non possiamo pensare a un ritorno tra i banchi senza personale scolastico vaccinato. Chi si oppone non ha il senso di comunità e deve capirlo. E se non riusciremo a convincerli, li obbligheremo” ha concluso Costa.