Covid, soccorso dall’autobus perché l’ambulanza non c’era

PALERMO- Perché un’autobus irrompe in un hub vaccinale per aiutare un passeggero con una grave insufficienza respiratoria da Covid, nonostante la doppia dose di vaccino, positivo, dunque, anche perché immunodpresso? La risposta che viene fornita da chi, in qualche modo e vario titolo è entrato un questa storia, che abbiamo raccontato in anteprima, è la seguente: perché mancava un’ambulanza subito disponibile. Ora, non sappiamo quanto sia durata l’assenza, visto che poi un mezzo di soccorso è effettivamente arrivato. Sappiamo che molte cose hanno girato, nonostante tutto, nel verso giusto: la vicinanza dell’autobus all’hub vaccinale della Fiera, la grande prontezza dell’autista e il soccorso dei medici della struttura.

Il malore

Siamo intorno a mezzogiorno, sull’autobus un passeggero si sente male, non riesce a respirare, attimi di panico. Qualcuno chiama il 118, ma, in quel momento, non c’è un’ambulanza libera, secondo le informazioni che LiveSicilia.it ha raccolto. Chi è al volante prende, dopo alcune consultazioni frenetiche, la decisione giusta: siccome l’hub della Fiera è vicino, piomba nello spiazzo e chiede aiuto.

I soccorsi e il Covid

L’intervento dei medici della struttura è prontissimo e provvidenziale. Il passeggero che sta male viene intubato, stabilizzato. Arriva, finalmente, un’ambulanza con i soccorritori e lo porta all’ospedale ‘Cervello’. Nel frattempo, ecco l’esito del tampone: l’uomo è positivo al Covid, nonostante la doppia dose di Pfizer. E’ un soggetto immunodepresso, le sue condizioni sono stabili. E’ arrivato in ospedale perché ha trovato, mentre l’ambulanza tardava, un posto in cui essere curato da operatori che gli hanno salvato la vita.

La nota della Fiera

Sul fatto c’è una nota dell’hub vaccinale della Fiera: “In risposta alle numerose richieste di chiarimento arrivate stamattina, la struttura commissariale precisa quanto segue. Intorno alle 12,30 di oggi una persona che ha avuto un grave malore all’esterno della Fiera del Mediterraneo, a bordo di un autobus, in via Sadat, è stata portata nell’hub vaccinale provinciale di Palermo, il presidio sanitario più vicino. L’uomo è stato immediatamente soccorso da medici in servizio e successivamente trasportato in ospedale. La prontezza dell’autista nell’individuare la Fiera come polo sanitario di prossimità e dei medici nel prestare subito le prime cure al paziente sono state fondamentali per salvargli la vita. Al momento le condizioni dell’uomo sono stabili”.