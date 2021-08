Ognina, pulizia dei fondali: “Recuperati alcuni relitti”

CATANIA – “Proseguiamo nell’attività di bonifica del meraviglioso porticciolo di Ognina, azione voluta dal governo Musumeci a tutela del mare e della piena funzionalità di questo approdo di pescatori, che è anche strategico per il turismo. Stiamo mettendo in campo in tutti i piccoli porti di Sicilia un programma di risanamento infrastrutturale e pulizia che non si vedeva da anni”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, nel corso del sopralluogo odierno al porto “Ulisse” di Ognina, a Catania, durante le operazioni di recupero di alcuni relitti che da tempo si trovavano nei fondali.

L’intervento, curato dal Genio civile catanese, si è concentrato in particolare sul ripescaggio di un’imbarcazione di circa venti metri, affondata a poca distanza dal molo foraneo. Presente il sindaco etneo Salvo Pogliese, che ha commentato: “Dopo decenni di trascuratezza, un altro passo in avanti per rigenerare il porticciolo di Ognina, uno dei luoghi simbolo di Catania, è stato fatto grazie al governo Musumeci e all’assessore Falcone”.