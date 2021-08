Pavia, anziana morta per un ictus aveva ricevuto 4 dosi di vaccino

PAVIA – Giallo a Pavia, un’anziana donna è morta per un ictus cerebrale, i figli hanno scoperto che le erano state somministrate quattro dosi di vaccino anti covid. L’81enne Emilia Maria Lodroni era ricoverata all’Istituto Maugeri di Pavia, dove era in degenza da metà aprile per un ictus. Il decesso giovedì scorso. Qualche giorno fa, i figli avevano scoperto che durante il ricovero, la madre era stata vaccinata contro il Covid, per la seconda volta. Prima di ammalarsi, infatti, aveva ricevuto due dosi Pfizer. Poi altre due dosi di vaccino Moderna durante il ricovero.

I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri, è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’anziana. “Se ci avessero avvisati avremmo bloccato la seconda vaccinazione – dicono i familiari -. Vogliamo chiarezza su cosa sia accaduto”. L’ospedale di Pavia con una nota ha replicato che la donna non risultava vaccinata. Adesso sarà la magistratura ad accertare cosa sia accaduto.