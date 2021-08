Palermo, domenica amichevole con l’Enna Calcio

Domenica 8 agosto alle 17.30, allo Stadio Comunale Generale Gaeta di Enna, il Palermo sarà ospite dell’Enna Calcio, per una gara gara amichevole con la formazione siciliana che milita nel campionato regionale di Eccellenza.

L’accesso al match organizzato dal club ennese sarà aperto al pubblico per un numero massimo di 900 persone, 400 in tribuna e 500 in gradinata. Tanti infatti sono i posti disponibili per l’occasione, nei limiti della normativa COVID vigente.

Per l’accesso allo stadio sarà necessario essere in possesso del biglietto nominativo, accompagnato dal green pass o dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’incontro, come previsto dall’art 4 del DL 105/2021 in vigore dal 6 agosto 2021. In mancanza di tali requisiti, che saranno appositamente verificati dal personale addetto, non sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo, anche se in possesso del biglietto.

I biglietti, che avranno il costo di euro 3 per la gradinata ed euro 5 per la tribuna, saranno disponibili in prevendita con posto preassegnato a partire da giovedì 5 agosto ore 15.00 e fino a domenica 8 agosto ore 17.30 presso lo Sport Caffè’ di Fontanazza Massimo in via IV Novembre ad Enna. La vendita al botteghino dello stadio non può essere effettuata, alla luce della vigente normativa emergenziale.