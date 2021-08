Biancavilla, sequestrata un’area abusiva di smaltimento rifiuti

BIANCAVILLA. In contrada Scirfi è stata sequestrata un’area di circa 150 metri quadri, per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, da una squadra della Polizia provinciale sezione ambientale.

I componenti della polizia ambientale, in sinergia con l’Asp, a seguito di una segnalazione stavano effettuando un’ispezione per verificare il luogo da dove avviene la captazione illecita di acque nere, provenienti dalla condotta fognaria, utilizzate per la coltivazione di agrumi e ortaggi, a danno della salute pubblica.

La colonna di fumo nero

Dalla postazione che stavano perlustrando hanno osservato una cortina di fumo nero che proveniva da un’impresa agricola della zona. A seguito di un controllo hanno verificato l’esistenza di un’area destinata allo smaltimento di rifiuti di materiale organico, metallo, cassette di frutta, strerpaglia, imballaggi in plastica varia (che bruciata produce diossina) e una pedana di succhi di frutta confezionati in bottigliette di plastica in procinto di combustione, nonché diverse aree dove già altro materiale era stato incenerito.

Il magistrato di turno ha autorizzato il sequestro preventivo, affidando l’area in custodia, senza facoltà di uso, al presidente della cooperativa agricola, in attesa di successivi provvedimenti giudiziari.