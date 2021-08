Seus 118, pagato il saldo del bonus covid

PALERMO – “Si chiude con il riconoscimento totale dell’indennità aggiuntiva, il capitolo legato al bonus covid dei circa 3 mila dipendenti della Seus, la partecipata regionale che svolge la propria attività quale strumento operativo del servizio sanitario regionale. Oggi infatti è stato definitivamente sbloccato il saldo per i circa 3 mila dipendenti che tanto hanno profuso forze ed energie in questo periodo emergenziale. Un risultato che di certo premia la perseveranza della Commissione Bilancio all’Ars, il cui monitoraggio è stato costante per giungere al traguardo, dopo oltre un anno di attesa. È questa la politica che amo, quella propositiva, al servizio dei cittadini”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Riccardo Savona, Presidente della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana.