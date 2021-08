CATANIA. Il trattore sul quale si trovava alla guida, all’improvviso si sarebbe ribaltato non lasciandogli, purtroppo, scampo.

I roghi di questi giorni non hanno lasciato scampo ad un padre di famiglia di circa trent’anni (ma le notizie sono frammentarie) che nel tentativo di sedare le fiamme che stanno assediando l’area di Ponte Barca ha visto, come detto, ribaltare il trattore sul quale era alla guida.



Sul posto, era giunta anche l’eliambulanza ma per l’agricoltore non c’era già nulla da fare.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.