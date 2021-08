Covid, morta Anna: “Piangiamo la sorella del Capo”

PALERMO- “Il Capo piange la sorella di tutti. Purtroppo questo maledetto virus continua a fare vittime, senza pietà. Venerdì, nell’ultima videochiamata ti avevo detto stai tranquilla, ci vediamo presto… invece ha vinto lui. Un abbraccio forte ai familiari, avevo un legame forte con Anna, ed è forte il dolore che provo. Grazie Anna per la tua amicizia, per la tua stima, per il tuo affetto, per la tua collaborazione, per la tua gentilezza, grazie per tutto. Riposa in pace”. Sono le parole commosse del consigliere comunale Ottavio Zacco che ha scritto il suo ricordo, su Facebook, per Anna Bona, morta a sessant’anni all’ospedale ‘Cervello’.

“Sì, la signora Anna Bona è morta di Covid – dice il consigliere -. Nella sua strada si sta procedendo alla sanificazione, perché c’è un piccolo focolaio. Siamo distrutti dal dolore”. Il cordoglio sui social è potente.

Nessuno dimentica la dolcezza e la generosità di Anna. Si legge in uno dei tanti messaggi: “Cara Anna mi hai lasciata senza parole. Un dispiacere immenso nel mio cuore che si è legato al tuo con tanto affetto… tra una discussione animata come solo tu sapevi fare ma con tanta bontà e un abbraccio sincero e sentito. Ricordo l’ultimo nostro caffè a casa tua poco prima e i nostri progetti futuri. Non sarà più uguale la nostra via senza te, non sentire più la tua forte voce che saliva sino a casa mia”.