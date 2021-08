Lamorgese: “Attenzione alle infiltrazioni per Pnrr”

PALERMO – “La vita sociale economica finanziaria delle terre transito dei migranti si può risolvere con robusti interventi da parte dell’Europa, che su questo sta lavorando. Prossimamente, credo, avremo l’esito delle richiesta destinare delle risorse a quei Paesi per risollevare la situazione politica sociale e economica, avanzate da me e dal premier Draghi durante l’ultimo consiglio europeo. Il flusso migratorio è anche la conseguenza dell’instabilità di quei territori. Gli interventi per migliorare la stabilità si rifletteranno anche sui flussi migratori”. L’ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenuto a Palermo per il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza.

“Quando ho scelto Palermo per la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha continuato il ministro – ho pensato che era il periodo più intenso di arrivi di flussi migratori. Non ho voluto nascondermi, ho voluto metterci la faccia e ho ritenuto di dover essere vicino a una terra di primo approdo dei migranti che merita rispetto e ringraziamento per tutte le attività che i sindaci si trovano a dover affrontare”.

Il ministro si è concentrato sui numerosi roghi che stanno colpendo la Sicilia: “Non ci sono evidenze in questi termini, cioè di una regia occulta che lega i roghi che sono scoppiati in varie regioni. Certamente occorre una cultura volta a preservare l’ambiente e il territorio”.

A breve l’Italia, così come altre nazioni, riceverà parte dei fondi Pnrr, il ministro sa che potrebbero esserci delle infiltrazioni: “Dobbiamo stare sempre più attenti perché non ci sia un’infiltrazione nell’economia legale e perché l’azione di contrasto alla mafia vada perseguita e il ministero dell’Interno l’ha rafforzata. Abbiano stipulato un protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale costruttori edili dando la possibilità all’Ance di consultare la Banca nazionale antimafia del ministero affinchè possano verificare i profili dei propri partner”.