Sicilia ancora maglia nera per contagi, sale l’indice di positività

PALERMO – Sicilia ancora in testa nella classifica che mette in fila le regioni italiane per incremento dei casi Covid nelle ultime 24 ore. Il report ufficializzato dal ministero della Salute indica sono 881 nuovi contagiati sull’Isola. Si tratta di 65 casi in meno a fronte di un numero sostanzialmente stabile di tamponi processati: 8.028 rispetto agli 8.865 delle 24 ore precedenti. Preoccupa il dato di Ragusa, dove i nuovi positivi scoperti sono stati 261. Numeri che confermano l’altissimo rischio zona gialla per una Sicilia che continua a essere una delle mete preferite dai turisti in questa estate.

Tasso di positività al 10,97%

Da questi numeri emerge che il tasso di positività si attesta al 10,97%. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 tra ieri e oggi sono state sette, mentre i nuovi dimessi/guariti sono 177. Gli attualmente positivi sono 18.733. In crescita i ricoveri nei reparti ordinari: 583 (+45). Ricoverate in terapia intensiva 71 persone (con un aumento di tre), i nuovi ingressi sono 7. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 18.079. Questa la ripartizione su dei nuovi casi nelle nove province siciliane: 184 a Palermo, 181 a Catania, 95 a Messina, 261 a Ragusa, 39 a Trapani, 82 a Siracusa, 4 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento e 32 a Enna. Numeri che continuano a essere allarmanti, così come sottolineato oggi dal Comune di Palermo che ha analizzato i dati dell’ultima settimana.

I numeri in Italia

Il dato nazionale dice che tra ieri e oggi sono stati scoperti 3.674 positivi. Ieri erano stati 5.664. Sono 24 invece le vittime in un giorno, in lieve aumento rispetto alle 19 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.444.338, i morti 128.456. I dimessi e i guariti sono invece 4.187.186, con un incremento di 3.477 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 128.696 con un aumento di 168 casi nelle ultime 24 ore.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA