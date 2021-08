La Sicilia è ad un soffio dalla zona gialla I NUMERI

PALERMO – La Sicilia è a un soffio dalla zona gialla. I posti letto disponibili nei reparti ordinari Covid sono 3618, di cui 538 occupati. I posti in terapia intensiva, invece, sono 754 di cui 68 occupati. A questa cifra ne vanno aggiunti altri 196 alla voce “attivabili” e cioè in caso in ulteriore urgenza. I dati si riferiscono al monitoraggio del 15 agosto dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Significa che la Sicilia è a un passo dalla percentuale del 15% di occupazione dei posti ordinari, mentre c’è circa un punto percentuale ancora di margine per quanto riguarda le terapie intensive il cui tetto massimo di occupazione non deve superare il 10%. Il terzo parametro per stabilire l’eventuale passaggio di una regione da zona bianca a zona gialla è il rapporto dei contagiati per 100.000 abitanti che non deve superare i 50.

Dato che la Sicilia ha ormai sforato da settimane con i suoi 140 contagi. Ciò significa che al prossimo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità previsto per venerdì prossimo la Sicilia rischia concretamente di presentarsi con tutti e tre i parametri superati.

Nei giorni scorsi la Regione è riuscita a recuperare oltre 400 posti nei reparti ordinari e 25 nelle terapie intensive, ma pera di poterne ricavare altri attraverso le convenzioni con le case di cura private, ma anche l’accorpamento dei reparti negli ospedali e la rimodulazione del piano ferie del personale qualora sarà necessario.