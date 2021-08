Incidente stradale in viale Regione Siciliana, morto un uomo

PALERMO – Incidente mortale lungo viale Regione Siciliana a Palermo, nella carreggiata in direzione Catania, all’altezza del bar La Coccinella.

Il conducente di un furgoncino, Francesco Pietro Randazzo, 69 enne, a causa dello scoppio di uno pneumatico ha perso il controllo del mezzo e urtato un escavatore che stava effettuando dei lavori per il posizionamento della fibra ottica. Il guidatore nell’impatto si è procurato ed è stato trasportato in ospedale Civico, ma durante il tragitto il quadro clinico è peggiorato fino a quando è stato registrato il decesso. Adesso è in corso l’ispezione cadaverica per capire cosa ha portato alla morte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e della polizia municipale della sezione infortunistica, che ha sequestrato i mezzi e adesso dovrà ricostruire la dinamica dell’impatto.