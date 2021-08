Madre e figlio morti in casa: tragedia a Palermo

IN VIA CAPPUCCINI

PALERMO – Tragedia in via Cappuccini a Palermo. Sono stati trovati morti in casa e in avanzato stato di decomposizione madre e figlio di 89 anni e 73 anni. La donna si chiamava Grazia Pastorello, era diventata madre giovanissima, e il figlio Salvatore.

L’allarme dei vicini

A scoprire i corpi nella zona di corso Calatafimi sono stati i vigili del fuoco chiamatati dai vicini che sentivano provenire dall’appartamento cattivo odore. I vigili del fuoco hanno trovato la donna distesa sul letto, mentre il figlio era seduto sulla sedia nella sala da pranzo. Il conteso era di degrado. I vicini non avevano notizie, né sentivano rumori da giorni. Il figlio era stato visto l’ultima volta una settimana fa quando si era fatto male scendendo le scale.

Corpi restituiti

Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo dei due cadaveri. Non sembrerebbero esserci segni di violenza. I due anziani sarebbero morti per cause naturali. Sono intervenuti i poliziotti. Dopo gli accertamenti i corpi sono stati restituiti ai familiari. La concomitanza della loro morte alimenta il giallo.

La donna sarebbe deceduta per cause naturali e poi il figlio si sarebbe lasciato morire? La Procura della Repubblica sta compiendo ulteriori accertamenti.