Coronavirus, la Sicilia oltrepassa la soglia: terapie intensive all’11%

PALERMO – La Sicilia oltrepassa la soglia massima prevista dai nuovi parametri, per il tasso di occupazione delle terapie intensive toccando l’11% (+1%) mentre resta al 17% in area medica. Sono questi i dati aggiornati ad oggi forniti dall’Agenas. In rialzo anche i dati della Sardegna che tocca il 10% (+1%) nelle rianimazioni e l’11% (+1%) nei reparti. Salgono anche i parametri della Calabria che tocca il 7% nelle intensive (+1%) ed il 16% (oltre la soglia prevista del15% dai nuovi parametri) nei reparti.