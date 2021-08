“La zona gialla non serve, restrizioni per chi non si vaccina”

Professore Antonello Giarratano, lei è un medico di lunga esperienza, membro del Comitato tecnico scientifico siciliano, docente universitario… Insomma, può dircelo: a che cosa servirà la zona gialla in Sicilia?

“A niente sotto il profilo sanitario, servirà solo a fare polemica politica. Il sistema dei colori così come è concepito, anche nella nuova versione, non serve a contenere la pandemia. Questo pensavo e questo penso”.

Perché?

“Perché si interviene dopo: quando ormai ci sono i ricoveri e i contagi. E col giallo di fatto nulla cambia. Sarebbe invece necessario prevenirli e fare qualcosa prima che il danno sia compiuto. Oltretutto, quasi nessuno rispetterà le restrizioni e nessuno le fa più rispettare. Noi dovremmo evitare sia le ospedalizzazioni che i nuovi positivi, non prenderne atto e agire successivamente”.

Perché la Sicilia soffre così tanto?

“Abbiamo pochi vaccinati, ecco il nodo, ed è solo perché una parte della popolazione si è immunizzata che, con un contagio giornaliero così elevato, abbiamo un numero di ricoveri ancora gestibile. Se avessimo avuto gli stessi contagi, che registriamo oggi, a novembre dell’anno scorso, quando il vaccino non c’era, ci sarebbero stati trecento pazienti in terapia intensiva. Ma rischiamo di arrivarci perché una crescita esponenziale del contagio coinvolgerà tutti i non vaccinati”.

Pochi vaccinati e tra le età più a rischio.

“Infatti. I siciliani over cinquanta vaccinati sono circa il sessanta per cento. Pochi. Noi come Cts, e in particolare io e il professore Pomara, abbiamo proposto di legare i colori su base territoriale anche al numero dei casi e dei non vaccinati proprio per prevenire contagio , ricoveri e morti”.

E che è successo?

“Succede che la politica deve confrontarsi con tante mediazioni. E, con la scusa di salvare l’economia, tanta parte della politica fa campagna nei fatti contro la salute dei siciliani portando così la nostra Regione, in autunno, verso nuove chiusure. Ha visto le reazioni ogni volta che spunta fuori una ordinanza che tenta di limitare la diffusione del contagio?”.

La Sicilia sarà zona gialla.

“Il giallo non è un problema se non fosse che, in assenza di restrizioni urgenti, che dovrebbero pagare non tutti i siciliani ma quelli che se ne fregano e tengono comportamenti meno virtuosi, rifiutando la vaccinazione, a breve seguiranno colori molto più scuri e soprattutto altri e non pochi, morti”.

Il Green pass funziona?

“Al Nord, specialmente, dove i vaccinati sono tanti e il liberi tutti non ha dato contagi elevati e ricoveri. Qui in Sicilia con la popolazione non protetta era inevitabile che accadesse ciò che sta accadendo. Il liberi tutti va bene dove il senso civico è radicato”.