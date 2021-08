Bambini e Covid: “Vaccino prima che inizi la scuola”

CATANIA – Aumentano i bambini ammalati di Covid per cui si rende necessario il ricovero in ospedale. E, con l’apertura delle scuole dieto l’angolo e l’alto numero di non vaccinati, la situazione potrebbe peggiorare. Dopo Palermo, aumentano dunque anche Catania i piccoli ricoverati.

Ricoveri, in aumento tra giovani e giovanissimi

Chiede uno sforzo in più, un rush finale, il direttore del dipartimento di medicina territoriale dell’Asp di Catania, Franco Luca, nelle vaccinazioni, confermando l’aumento dei ricoveri tra i più giovani. “Sì – dice – ci sono più giovani colpiti, ragazzi, i giovani e i bimbi”.

La reazione al Covid

Luca, dunque, si aggiunge a quanto già affermato da Raffaele Falsaperla, primario dell’unità operativa complessa del San Marco di Catania, sottolineando anche lui la maggiore trasmissibilità da parte dei più piccoli. Che, sebbene più resistenti alla malattia, rappresenterebbero un veicolo di trasmissione. “Sono convinto che i bambini, pur ammalandosi di Covid, hanno maggiore capacità nello sviluppare anticorpi ed è difficile che sviluppino forme di malattia gravissime e finiscano in ospedale – afferma Luca. Ovviamente, ci sono le eccezioni che confermano la regola, però questo è il dato che la scienza ci dà: i bambini riescono a sviluppare gli anticorpi che li aiutano a superare la malattia”.

Bambini, veicolo di contagio

“Il problema si pone perché possono essere veicolo di infezione e pericolo, soprattutto per le persone fragili” – prosegue Luca. Che pone l’accento sull’imminente avvio dell’anno scolastico. “Tra poco riapriranno le scuole – dice – gli asili e tutto il resto, per cui bisogna stare attenti. Sfruttiamo questi giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico per vaccinarci”.