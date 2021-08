Baldini: “Sono soddisfatto, conta lo spirito messo in campo”

"I ragazzi hanno messo in campo lo spirito che ci deve contraddistinguere per tutta la stagione"

Il Catania passa il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C battendo per 1-0 la Vibonese. Dopo il parziale di 0-0 nei 90 minuti regolamentari, a decidere l’incontro è Reginaldo su calcio di rigore al minuto 100. Al termine della sfida, il tecnico degli etnei Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Abbiamo iniziato bene poi abbiamo concesso un po’ di campo alla Vibonese. C’era davvero molto caldo durante la partita. Nella ripresa siamo andati in crescendo, abbiamo creato diverse occasioni da gol andando anche sul fondo, vicino alla porta, per mettere palle dietro. Abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore e abbiamo preso una traversa. Sono soddisfatto ma quello che conta è lo spirito e i complimenti vanno ai ragazzi, hanno messo in campo lo spirito che ci deve contraddistinguere per tutta la stagione. Bene Borriello tra i pali, ha 16 anni e ha bisogno di crescere. La prestazione è stata di carattere, ha giocato bene ed ha avuto lo spirito giusto. Dobbiamo lasciarlo stare, sicuramente è un capitale della società. Chiaramente sapevo di poter contare anche sul gruppo di ‘vecchietti’, si allenano in maniera incredibile e sono un esempio per tutti quanti”.