“Ecco perché ho sospeso 49 medici no vax”

SIRACUSA – “Alcuni dei medici sospesi hanno comunicato di aver ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, altri di aver avviato l’iter per riceverlo. Questo è servito per scuoterli. 49 non vaccinati su 2500 circa è un dato molto elevato, ma questo è destinato ridursi visto che i primi segnali sono arrivati”. Lo dichiara Anselmo Madeddu, presidente dell’ordine dei medici di Siracusa che ieri, attuando l’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021, cioè per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, ha sospeso fino al 31 dicembre ben 49 medici che non avevano ancora ricevuto la dose di vaccino anti Covid, ma questi adesso si stanno ricreando e alcuni l’hanno già fatto.

Per tutti e 49 i medici è stata applicata la legge che prevede la sospensione senza la seconda dose, azzerando la retribuzione.

Vi dico perché i medici non si vaccinano

“Purtroppo c’è una sottocultura medica abbastanza diffusa. Quando ho parlato di cattivo o pessimo esempio dato dai medici l’ho fatto perché il medico è come il prete, deve dare l’esempio non può predicare bene e razzolare male – ha continuato il presidente dell’ordine dei medici di Siracusa -. Questa sottocultura psuedoscientifica che sta dilagando non deve essere alimentata dai medici. C’è chi pensa che il vaccino mRna induce delle modifiche al DNA e da lì vengono tutti i sospetti immaginabili, ma questa azione è mirata all’introduzione delle proteine per la produzione degli anticorpi. La sperimentazione è stata fatta in due fasi ed è mirata ad escludere i danni sugli esseri umani, le altre due, invece, sull’efficacia. La mancanza di vaccinazione è alimentata da una sottocultura, ma anche per superficialità. Il medico deve fare il vaccino per se stesso ma anche perché è un dovere civico, in particolare perché deve tutelare i pazienti che assiste”.

“Gli altri ordini si stanno muovendo per sospendere i medici“

“Per quello che mi risulta anche gli altri ordini si sono attivati e stanno completando l’iter per sospendere chi non è vaccinato. Noi – ha dichiarato Madeddu -, in realtà, abbiamo iniziato molto prima. L’Asp aveva presentato la lista dei non vaccinati che comprendeva 153 soggetti; con gli accertamenti abbiamo escluso chi aveva ricevuto la dose dopo il primo accertamento, chi si era vaccinato in altre regioni e i soggetti che esenti per via delle patologie gravi. Nei prossimi giorni ci saranno le notizie di altri ordini che procederanno in tal senso. I medici devono dare l’esempio e se non lo danno loro non so chi debba darlo”.

“Non sono abituato a commentare i dati, se risulta questo ok. Aldilà di rincorrere i dati dobbiamo combattere tutti insieme e vincere la nostra partita. Il nostro impegno deve essere quello di vaccinare quanta più gente possibile, poi i dati ne prendiamo atto. Il fatto di essere rimati in zona bianca – ha concluso il presidente dell’ordine dei medici di Siracusa – non ci deve far abbassare la guardia perché siamo ai limiti”.